Телефонные мошенники украли у пенсионерки из Новороссийска миллион рублей

Следственным отделом полиции Центрального района Новороссийска возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц, убедивших пожилую жительницу города перевести на их банковские счета около 1 млн руб., сообщает пресс-служба МВД города-героя.

По информации полиции, потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником отдела экономической безопасности банка. Он сообщил о несанкционированном снятии денег с личного счета женщины, и рекомендовал перевести оставшиеся средства на ряд безопасных резервных счетов. После того, как она отказалась это сделать, злоумышленники продолжили звонить ей в течение нескольких часов с разных телефонных номеров, представляясь руководителями отделения, службы безопасности и начальником центрального банка, сообщая фамилии и наименования финансовых организаций. После этого им удалось убедить пенсионерку перевести около 700 тыс. руб. на пять счетов по продиктованным ей реквизитам. На следующее утро переговоры повторились, и женщина перевела злоумышленникам еще 300 тыс. руб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия с целью установить личности и местонахождение телефонных мошенников.

Ольга Логинова