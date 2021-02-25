Директор филиала воронежской «Лесной охраны» обвинен во взяточничестве

Управление СКР по Воронежской области предъявило обвинение в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) 42-летнему директору филиала регионального казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана». Имя фигуранта в ведомстве не раскрывают. По данным “Ъ-Черноземье”, речь идет о директоре павловского филиала Игоре Егорове.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый узнал, что индивидуальный предприниматель заключил ряд договоров на приобретение древесины в Павловском районе и занимался рубкой деревьев самостоятельно, тогда как эту работу «согласно условиям договора, должны проводить сотрудники специализированной организации». Фигурант предложил заплатить «за проявленное бездействие при заготовке и вывозе древесины, а также при осуществлении контрольных полномочий в отношении бизнесмена». Более 20 тыс. руб. обвиняемый получил на банковскую карту.

Преступление было раскрыто совместно сотрудниками СКР, а также региональных управления ФСБ и главка МВД. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

Александр Прытков