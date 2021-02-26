В IT дважды

В Нижегородской области депутаты и IT-компании оперативно изменили принятый в декабре 2020 года закон о преференциях организациям, работающим по упрощенной схеме налогообложения. Поправки, которые должны снизить налоговые выплаты IT-компаний, увеличат расходы областного бюджета более чем на 180 млн руб. в год и повлекут выплату компенсаций от налоговых потерь муниципалитетам из резервного фонда правительства. Также властям предстоит разработать механизм применения нормативного акта, который, вероятно, придется корректировать снова, поскольку одним из критериев отбора претендентов на поддержку является средний уровень зарплаты, который ежегодно меняется.



Предложенные ассоциацией iCluster (включает 72 участника IT-отрасли) поправки к закону Нижегородской области о преференциях для компаний IT-отрасли увеличат бюджетные расходы, сообщил замминистра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов на заседании законодательного собрания в четверг. По подсчетам министерства, в 2021 году дополнительные затраты вырастут на 40 млн руб. с прогнозом увеличения до 85 млн руб. в ближайшие годы дополнительно к тем потерям, на которые рассчитывало министерство на момент принятия первой версии законопроекта. «Если мы говорим в целом об этом инструменте поддержки, расходы областного бюджета в 2021 году составят порядка 92 млн руб., а в последующие годы — 188 млн руб.», — подсчитал господин Исмагилов.

Напомним, по закону, принятому в декабре 2020 года, разработчики программного обеспечения, работающие по упрощенной схеме налогообложения (УСН), могут претендовать на ставку в 1% по налогу на доход или на 5% по доходам, уменьшенным на величину расходов вместо действующих 6% и 15% соответственно. Предполагалось, что понижение дифференцированных налоговых ставок по УСН сократит расходы малого и среднего бизнеса и освободившиеся средства IT-компании направят на развитие высоких технологий и диверсификацию. Чиновники сначала предлагали распространить действие закона на резидентов технопарка «Анкудиновка», но по предложению депутатов и IT-компаний решили расширить действие закона на всех разработчиков ПО, работающих по УСН. Инициаторы поправок хотели распространить действие закона вообще на всю отрасль, но министерство финансов завернуло инициативу из-за роста расходов областного бюджета.

Тем не менее резиденты iCluster настояли на новых правках законопроекта. Они посчитали невыполнимыми требования, что не менее 90% в структуре доходов компании должна приносить профильная деятельность, а зарплата должна быть выше средней региональной по профильной деятельности (чиновники оценили ее в 84 тыс. руб., IT-компании — в 96 тыс. руб.). Такие условия, отметили в ассоциации, нивелируют льготы и повлекут дополнительные затраты, поскольку Росстат и ФНС по-разному интерпретируют показатель средней зарплаты, и ее придется удвоить до уровня компаний, работающих по общей системе налогообложения. При этом требование о том, что доход от основной деятельности должен составлять не менее 90% в выручке, указали программисты, не всегда достижим, поскольку 30% приходятся на доходы по поддержке ПО. Поэтому уровень дохода от основной деятельности в iCluster предложили снизить до 70%, как в Ульяновской и Белгородской областях, а требование к заработной плате установить на уровне 55 тыс. руб.

В правительстве Нижегородской области и региональном парламенте согласились с доводами отрасли.

Однако на заседании парламента, в соответствии с законом Нижегородской области о межбюджетных отношениях, с 1 января в муниципальные бюджеты зачислилось 30% налогов, взимаемых по упрощенной схеме налогообложения. Соответственно, поправки к закону повлекут еще и дополнительные потери местных бюджетов, которые, по оценке замминистра Исмагилова, только в 2021 году составят 13 млн руб. «Источником компенсации этих потерь станет резервный фонд правительства Нижегородской области, вопросы компенсации выпадающих доходов будут решаться по мере поступления заявок от муниципалитетов», — добавил Денис Исмагилов.

Тем не менее региональный парламент в четверг утвердил в двух чтениях поправки к закону о налоговых льготах, предоставляемых IT-компаниям, указав на возможные проволочки с механизмами применения закона. Как отметил председатель комитета заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов, представленный минэкономразвития Нижегородской области анализ зарплат в IT-сфере показал существенную разницу доходов сотрудников отрасли и «серьезный потенциал» вывода этого бизнеса из тени. Однако нерешенным пока остается вопрос применительной практики преференций разработчикам программного обеспечения с учетом ежегодной индексации зарплат, заметил спикер регионального парламента Евгений Люлин. До июля, когда закон о льготах вступит в силу и начнет действовать, правительству Нижегородской области еще предстоит разработать порядок применения нормативного акта и механизм индексации прописанных в нем показателей. Вероятно, в будущем закон претерпит не одну корректировку, и вернуться к очередному его обсуждению планируется к концу года после анализа правоприменительной практики, подытожил Александр Шаронов.

Оценивая законотворческие перспективы, господин Люлин призвал коллег из депутатского корпуса и правительства тщательнее изучать законодательство и готовить свои предложения. «Закон о поддержке IT-компаний мы приняли в декабре, а уже в феврале вносим изменения. Изначально надо было активнее привлекать к обсуждению IT-сферу, и не только директоров, но и экономистов. Если бы отнеслись внимательнее, не пришлось бы принимать эти поправки. Страшного в этом ничего нет, но к разработке законов нужно относиться внимательнее», — заключил спикер.

Владимир Зубарев