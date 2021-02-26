К депутатам пришли силовики

В четверг, 25 февраля, в думе Ханты-Мансийского автономного округа выступили с докладами начальник управления МВД по региону Дамир Сатретдинов и прокурор Югры Евгений Ботвинкин. Полицейский смог показать снижение числа преступлений в 2020 году, а прокурор обратил внимание на рост «уровня конфликтности и социальной напряженности» в связи с коронавирусными ограничениями. Депутаты положительно оценили их деятельность, но все-таки сделали им ряд критических замечаний.



Начальник УМВД Дамир Сатретдинов рассказал о том, что в 2020 году количество преступлений сократилось. Например, на 12% снизилось число правонарушений, совершенных на улицах городов, на 20% — тяжких и особо тяжких преступлений.

Каждое третье преступление, зарегистрированное в Югре, было совершено с использованием компьютерных технологий. «Число зарегистрированных преступлений с использованием IT-технологий выросло на 48,4% и достигло около 8,4 тыс. случаев в 2020 году. В среднем по России на 100 тыс. населения было зарегистрировано 350 фактов, в Югре — 500 фактов на 100 тыс. населения»,— уточнил Дамир Сатретдинов.

В прошлом году МВД по ХМАО зарегистрировало рост преступлений коррупционной направленности. Так, количество тяжких и особо тяжких преступлений в этой сфере выросло на 16,8%, а фактов получения взятки — на 6,8%. Всего в 2020 году было выявлено 850 преступлений экономической направленности, возбуждено четыре уголовных дела в сфере исполнения нацпроектов.

Как отметил в своем докладе прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, треть нарушений коррупционного законодательства связана с неисполнением установленных обязательств и предоставлением неполной информации о доходах. «Самая лучшая профилактика коррупции — неотвратимость наказания. Необходимо добиваться для правонарушителя наказания в суде, а потом озвучивать итоги в СМИ»,— подчеркнул он.

Евгений Ботвинкин пожаловался, что карантинные ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, создали «дополнительные предпосылки для роста конфликтности и социальной напряженности». Поэтому основные усилия региональной прокуратуры в 2020 году были направлены на защиту прав медицинского персонала и предприятий.

Всего за прошедший год было выявлено 26 тыс. нарушений. Чаще всего, уточнил господин Ботвинкин, правонарушения касались невыплат зарплат и несоблюдения сроков и порядка присвоения гражданам статуса безработного. Прокурора Югры особенно обеспокоил рост безработных — за 2020 год их количество выросло с 4 тыс. до 25 тыс. человек. «Дополнительно усилим надзор за проведением оперативно-розыскных мероприятий и совместно реализуем план по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий»,— пообещал Евгений Ботвинкин.

Депутаты в целом положительно оценили деятельность ведомств в 2020 году. Основная часть вопросов была адресована Дамиру Сатретдинову (занял пост начальника управления МВД по Югре в октябре 2020 года), который выступал с докладом на заседании окружной думы впервые. Депутат Александр Мещангин попросил обратить внимание на мошенников, которые совершают преступления с использованием IT, а сами при этом находятся в СИЗО или колонии, где средств связи быть не должно.

Депутат Наталья Западнова попросила не забывать о мошенниках, которые звонят с телефонов полиции. «Такие факты есть почти по всей стране, когда преступники используют IP-телефонию. Мы реагируем на такие случаи и советуем, прежде чем вступать в диалог с позвонившим, сначала обратиться в дежурную часть и уточнить, есть ли такой сотрудник»,— пояснил Дамир Сатретдинов.

Депутат Александр Новьюхов пожаловался на сотрудников полиции, которые изымают у представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на территории Сургутского района, где есть места традиционного проживания, мясо домашних животных, называя их дикими, а также заходят в жилые и хозяйственные постройки без документов. «Возникает напряжение и определенные трения, особенно учитывая отдаленность территорий, языковой барьер и правовой нигилизм, присущий КМНС»,— пояснил господин Новьюхов. Дамир Сатретдинов заверил, что вопрос стоит у него на контроле, а по последнему подобному случаю, произошедшему в Нижневартовском районе, проводится проверка.

Депутат Евгений Данников сообщил о многочисленных жалобах на действия сотрудников полиции в Нижневартовске. Он напомнил о вызвавшем общественный резонанс случае, когда в одной из школ полицейские сымитировали задержание на протестных акциях. Кроме того, он рассказал о том, как в отношении местного жителя был составлен административный протокол за нарушение масочного режима на основании фотографии 2018 года. «Страшно, когда люди, которые должны нас защищать, придумывают административные дела. Доверие к полиции в Нижневартовске колоссально подорвано»,— заявил депутат.

В завершение докладов депутат Александр Сальников попросил прокуратуру и МВД больше работать со СМИ, чтобы «информация была для всех, а раздражающие факты несправедливости не замалчивались».

Анастасия Реутова