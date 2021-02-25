В Краснодаре на полгода перекроют часть улицы Благоева

С 26 февраля начнутся работы по капитальному ремонту улицы Благоева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Запланированы расширение проезжей части до четырех полос, обустройство тротуаров, прокладка инженерных коммуникаций, установка знаков, светофоров, нанесение разметки на участке от дома № 7 до улицы им. Мачуги.

Для проведения первого этапа ремонтных работ будет перекрыта правая полоса движения, для проезда транспорта будет доступно две полосы. Ремонт на участке дороги протяженностью 220 м планируется полностью завершить до 31 августа.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, капитальный ремонт будет проводиться в рамках краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Реализация проекта позволит расширить выезд с «малого кольца» микрорайона Гидростроителей на улицу им. Мачуги.

Ольга Логинова