«Здоровая ферма» получила банкротный иск

ИФНС России по Курчатовскому району Челябинска направила в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом комбикормового завода «Здоровая ферма». Сумма требований кредитора составляет 243 млн руб. В банке «Траст», владеющем агрохолдингом, сообщили, что долг образовался после доначисления налогов за 2014–215 годы, сейчас эти решения частично оспорены в суде. Эксперты считают, что вероятность завершения дела реальным банкротством высока.



Инспекция Федеральной налоговой службы России по Курчатовскому району Челябинска направила в Арбитражный суд области заявление о признании банкротом ООО «Комбикормовый завод “Здоровая ферма”» (входит в группу компаний «Здоровая ферма»). Сумма требований кредитора превышает 243 млн руб. Заявление было подано в конце прошлой недели и пока не принято к производству. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В банке непрофильных активов «Траст», который владеет агрохолдингом «Здоровая ферма», рассказали, что задолженность появилась после прошедшей в конце 2019 года выездной налоговой проверки, по результатам которой предприятию были доначислены налоги, неустойки и штрафы за период с 2014 по 2015 годы (включительно). «Комбикормовый завод не испытывал финансовых трудностей. Налоговые доначисления образовались, по оценке налогового органа, в связи с работой компании с недобросовестными поставщиками, уклонявшимися от уплаты налогов. КЗ “Здоровая ферма” оспаривает в судебном порядке налоговые доначисления. По результатам рассмотрения заявления, Арбитражным судом Челябинской области полностью отменены недоимки по налогу на прибыль и штрафы. Таким образом, налоговые претензии по результатам рассмотрения дела в первой инстанции снижены с 233 млн руб. до 73 млн руб. КЗ уже погасил часть задолженности на сумму 10 млн руб. Завод планирует дальнейшее обжалование решения налогового органа»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе банка «Траст». При этом завод не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности с 2019 года. В пресс-службе банка непрофильных активов отметили, что к 2019 году предприятие представляло собой исключительно закупочную компанию, осуществлявшую поиск поставщиков зерна и кормокомпонентов, поэтому «в рамках расчистки корпоративного контура ГК “Здоровая ферма” было принято решение о ее добровольной ликвидации».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Комбикормовый завод “Здоровая ферма”» с апреля 2019 года зарегистрирован в Челябинске, до этого — в поселке Ишалино Аргаяшского района. Предприятие полностью принадлежит ЗАО «Уралбройлер», которым владеет ООО «Траст птицеводческий холдинг» (входит в структуру банка «Траст»). Согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, выручка завода составила 4,7 млрд руб. (4,3 млрд в 2018 году), чистая прибыль — 16 млн (4,8 млн), чистые активы — 44,3 млн руб. (28,3 млн).

Группа компаний «Здоровая ферма» до декабря 2015 года принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Летом 2018 года собственником агрохолдинга стал экс-акционер Бинбанка (в сентябре 2017 года ЦБ объявил о его санации) Микаил Шишханов. С декабря 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку непрофильных активов «Траст».

В карточке ООО «КЗ “Здоровая ферма”» в СПАРК имеется информация о семи незавершенных исполнительных производствах, шесть из которых о взыскании задолженности по налогам и сборам на общую сумму 250 млн руб.

В январе 2021 года головная компания комбикормового завода — ЗАО «Уралбройлер» окончательно проиграла ФНС дело о доначислении налогов на сумму 290 млн руб. Верховный суд РФ определил оставить в силе решение Арбитражного суда Челябинской области, отменив постановление кассационной инстанции, вставшей на сторону агрохолдинга. По данным налоговой инспекции, в 2012–2014 годах «Уралбройлер» организовал схемы незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации, одной из которых был комбикормовый завод.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что риск признания завода банкротом высок. «В открытых источниках есть данные о завершении в отношении ответчика исполнительного производства. Тот факт, что кредиторы уже взыскали долги с завода в принудительном порядке, во-первых, может указывать на неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, во-вторых, на то, что какая-то часть активов, скорее всего, наиболее ликвидных, уже ушла кредиторам. Либо, что тоже вероятно, никаких ликвидных активов приставам не удалось обнаружить вовсе, и вследствие этого и был подан иск о банкротстве. Исходя из этого, можно заключить, что вероятность признания предприятия банкротом и увода его в конкурсное производство является достаточно высокой»,— считает юрист.

Юлия Гарипова