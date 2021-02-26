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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ   |  купить фото

Ковид отпускает доходы

Жители Юга России планируют восстановить личное благополучие до конца года

Коммерсантъ (Ростов) от

Больше половины жителей Южного федерального округа за минувший «коронавирусный» год столкнулись со снижением доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие». Однако треть жителей Юга России настроены оптимистично и надеются на восстановление уровня доходов своего финансового состояния до конца текущего года. Более трети жителей ЮФО имеют накопления, это наименьший показатель по сравнению с другими федеральными округами.


Жители Южного федерального округа рассчитывают восстановить уровень личных доходов, снизившийся из-за пандемии коронавируса, до конца этого года. В ходе проведенного банком «Открытие» опроса, об этом сообщили 48% респондентов в ЮФО. Еще у 31% опрошенных заработок или не уменьшался или уже восстановился. 19% респондентов полагают, что им потребуется не менее трех лет, чтобы выйти на доковидный уровень достатка, а 1% считают, что на это уйдет не менее пяти лет.

До начала пандемии 20% опрошенных зарабатывали менее 20 тыс. руб. в месяц, 55% — от 25 тыс. до 50 тыс. руб., у 22% месячные доходы составляли 50–100 тыс. руб., у 1% — 100–300 тыс. руб. и 1% зарабатывал свыше 300 тыс. руб. в месяц. Отмечается также 24% опрошенных россиян потеряли работу из-за коронавируса, из них пока только 14% смогли найти новое место. У 13% респондентов работы не было до пандемии и нет сейчас.

Постепенное послабление основных пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах жителей юга.»

Также, согласно опросу, 41% жителей ЮФО не потеряли в доходах в пандемию. В частности, из них 30% заявили, что их доходы не изменились, а еще 11% сказали, что их доходы увеличились. У 55% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 4% опрошенных потеряли доходы полностью.

«Постепенное послабление основных пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах жителей юга. У 20% они показывают рост, у 65% нет никаких изменений, а у 12% продолжают снижаться»,— говорят аналитики банка.

Опрос был проведен 5–9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Данные опроса по Южному федеральному округу говорят о том, что накоплениями обладают 30% опрошенных. По этому показателю ЮФО занимает последнее место среди федеральных округов. Больше всего граждан со сбережениями, по результатам опроса, в Дальневосточном федеральном округе (52,5%), в Москве (48,5%) и в Северо-­Западном федеральном округе (45,2%).В целом по стране о наличии сбережений рассказали 40% россиян. Это чуть больше, чем во время аналогичного опроса, проведенного в феврале прошлого года (тогда о наличии накоплений сообщили 36% респондентов).

«Основным источником сбережений жителей страны является зарплата. С нее откладывают деньги 63% россиян. Каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% — с нерегулярного точечного дохода (продажа имущества, материальная помощь и так далее)»,— говорят в страховой компании.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По словам эксперта, они предоставляют, например, кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.

«В свою очередь, большая часть граждан не торопится возвращаться к „докарантинному” уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки»,— комментирует господин Волков.

Дмитрий Михеенко, Краснодар


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