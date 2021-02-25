«Хочется верить, что Лубянскую площадь оставят в покое»

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он не знает мнения Владимира Путина по так называемому вопросу о памятниках. 25 февраля на сайте «Активный гражданин» стартовал городской опрос на тему того, кого москвичи предпочли бы видеть в центре Лубянской площади. Вариантов ответа всего два: Феликс Дзержинский и Александр Невский. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что последнее слово во всей этой истории скажет именно президент.

Дискуссия о памятниках на Лубянке приближается к своему апогею. На сайте «Активный гражданин» идет голосование. Мэрия Москвы почему-то решила, что жители города должны выбирать исключительно из двух кандидатур — профессионального революционера польского происхождения Феликса Эдмундовича Дзержинского, которого царский режим обвинял в терроризме и экстремизме, и князя-полководца, святого земли русской Александра Ярославича Невского.

История памятника Дзержинскому Читать далее

Памятник первому — работа скульптора Евгения Вучетича уже существует, а вот второму — придется создать. Это само по себе вызывает опасения, учитывая вкусовые и иные способности тех, кто принимает сегодня решения. Хотя Невский выглядит предпочтительней, при том что самым логичным решением был бы все-таки фонтан, который там был изначально. Это и есть возврат к корням и восстановление исторической справедливости.

Впрочем, речь не об этом. Хочется поговорить исключительно о политической стороне всего этого действа. В чем его смысл, было понятно изначально — отвлечь внимание от протестов и Алексея Навального. На сегодня это удается. Поэтому можно предположить, что мы видим лишь первый акт большого спектакля. Забегая вперед, можно сделать вывод, что победит, скорее всего, Дзержинский, но в итоге хочется верить, что Лубянскую площадь все-таки оставят в покое. Вмешается президент, призовет к миру и согласию, успокоит тем самым страсти, раздаст всем сестрам по серьгам. Он проявит умеренный либерализм и предложит некий новый патриотический проект, который бы соединил в себе «придания старины глубокой» и современных борцов за правду.

Это желательно сделать, потому что дискуссия о Дзержинском странная по сути. Она разделяет общество.

И очень плохо, что ситуацию пытаются представить как чисто технический вопрос, как будто памятник сам по себе — это просто изваяние, ничего не символизирующее. При всем уважении к князю, почему именно он должен там стоять, непонятно. Что касается Дзержинского, здесь, напротив, полная ясность: революционные порядки в том смысле, что надо не свергать, а действовать, со всей возможной жестокостью. Разве это то, к чему нужно стремиться в XXI веке?

Как бы там ни было, это политика, и никакая не архитектурная доминанта. Если же решили вернуть Советский Союз в символах, тогда так и скажите. Давайте запустим новую дискуссию. Пусть Госдума снова будет Верховным советом, тем более что с каждым днем все больше кажется, что это высокое звание больше подходит для нынешнего парламента. И путь будут флаги красные. А то как-то странно: Дзержинский возвращается на фоне жарких споров о захоронении тела Ленина. Это очень похоже на абсурд. Что, впрочем, во многом подходит к происходящим в стране событиям.