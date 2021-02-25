В Челябинске закрыли уголовное дело о попытке хищения при ремонте филармонии

Уголовное дело по факту покушения на мошенничество при проведении капитального ремонта здания Челябинской филармонии закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Факт хищения не подтвердился. Установлению истины в ходе следствия существенно способствовала внеплановая проверка главного контрольного управления Челябинской области, которая также подтвердила отсутствие фактического ущерба бюджету региона при проведении ремонтных работ. Мы рады, что Челябинская филармония сохранила свою репутацию. Ремонт выполнен качественно, все посетители филармонии могут в этом убедиться»,— прокомментировали в министерстве культуры Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2019 года следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, подрядчик завысил сметную стоимость материалов. Речь шла о сумме 1 млн руб. Работы по госконтракту выполняло ООО «Евразия – Сервис» (Пермь). Заказчиком выступало областное бюджетное учреждение «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». В ходе прокурорской проверки были выявлены факты двойного учета стоимости основных материалов, искусственного завышения их стоимости. Дважды в сметах были учтены работы по демонтажу и установке входных дверей.