Суд оставил жителей краснодарской многоэтажки без техэтажа

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении иска жителей дома по ул. Промышленной, 33 в краевой столице к владельцам 17-го (последнего) этажа здания. На протяжении нескольких лет жильцы пытались вернуть его в общедомовую собственность считая, что он является техническим поскольку там проходят коммуникации. Ранее застройщик реализовал недвижимость сторонним людям, как нежилую. Мотивировочная часть решения суда пока не готова.

В 2019 году суд первой инстанции принял решение не в пользу жителей, оставив новым собственникам спорные помещения. Истцы обратились в апелляционную инстанцию и проиграли. По словам представителя жильцов дома Михаила Волкодава, за время, прошедшее после вынесения первого вердикта, его доверители в рамках других судебных процессов по сути доказали, что этаж является техническим, кроме того доводы истцов подтвердили несколько ведомств, включая краевую госжилинспекцию. «Также мы предоставили апелляционной инстанции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Головкина, который признался в том, что он незаконно перевел помещения на верхнем этаже из категории технические в нежилые. Суд приобщил эти доказательства, однако в удовлетворении иска нам отказал», - отметил господин Волкодав, уточнив, что жители собираются продолжить борьбу в кассационной инстанции.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году следственный комитет по краю вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешения на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые.

Дома по ул. Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89 входят в один ЖК «Покровский», все они имеют 17 этажей, помещения на которых реализованы третьим лицам. Ранее жители дома по Фабричной, 10 смогли через суд вернуть спорную недвижимость в общедомовую собственность.

Одним из владельцев верхних этажей в домах выступает бывшая жена экс-директора «Элеваторстройдетали» (застройщик ЖК) Юрия Сапонова — Нина Сапонова. Жители считают, что все махинации с этажом делались для того, чтобы эта недвижимость была впоследствии реализована, как жилая или коммерческая.

Андрей Ульченко