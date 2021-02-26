Застройщиков довели до суда

В Новосибирске суд рассмотрит дело основателей строительного холдинга ПТК-30 — отца и сына Владимира и Антона Коноваловых. Они обвиняются в обмане почти 400 дольщиков более чем на 730 млн руб. Ключевым свидетелем обвинения в предстоящем судебном процессе выступит директор агентства недвижимости ПТК-30 Александр Воронков, который в обмен на смягчение наказания заключил сделку со следствием. Ни с одним из эпизодов обвинения Коноваловы не согласились.



ГУ МВД по Новосибирской области завершило расследование дела основателей некогда крупного строительного холдинга ПТК-30 Владимира и Антона Коноваловых, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы. Инкриминируемые им события произошли в 2014–2017 годах. Господа Коноваловы развернули в СМИ широкую рекламную кампанию, предлагая к продаже квартиры на нулевом цикле строительства по приемлемым ценам. Клиентам показывали макеты будущих домов и планировки квартир. «Также на сайте застройщика транслировались рекламные ролики о якобы начале строительных работ, которые, как установлено следствием, не имели отношения к планируемым объектам недвижимости»,— рассказали в полиции.

В феврале 2018 года по многочис­ленным заявлениям обманутых клиентов, которые так и не въехали в приобретенные ими квартиры, полиция возбудила дело. Потерпевшими по нему были признаны 188 дольщиков, которые потеряли в общей сложности более 313 млн руб. Как установило следствие, деньги они вносили по договорам беспроцентного займа.

В дальнейшем в деле появился новый эпизод. В материалах следствия указывается, что с февраля 2014-го по август 2017 года компании холдинга ПТК-30 возвели пять жилых домов за счет банковских кредитов, взятых под залог будущих квартир. Господа Коноваловы якобы реализовали заложенные квартиры, но с финансовой организацией пол­ностью не рассчитались. «В результате граждане, купившие жилье, не могут зарегистрировать на него право собственности. 200 клиентам стройфирм причинен ущерб на сумму более 420 млн руб.»,— говорится в деле. Дополнительно отца и сына Коноваловых обвинили в хищении у муниципалитета земельного участка площадью 1,9 тыс. кв. м, взятого в аренду. Ущерб городской казне следствие оценило в 4 млн руб.

В сентябре 2018 года Владимира и Антона Коноваловых задержали. Необходимость ареста следователи мотивировали тем, что бизнесмены часто летают за границу: например, в 2017 году они ездили в Испанию якобы с целью приобретения недвижимости на Пиренейском полуострове. Господа Коноваловы покупку зарубежной недвижимости отрицали, отмечая, что их арест сведет на нет всю работу с дольщиками по урегулированию проблем. В СИЗО предприниматели провели несколько месяцев. Как рассказали „Ъ-Сибирь“ в прокуратуре Новосибирской области, для обеспечения заявленных гражданских исков о возмещении ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними компаний — недвижимость и автомобили. На какую сумму наложен арест — в прокуратуре не уточнили.

Расследование, которое растянулось на три года, сопровождалось акциями протеста, которые устраивали дольщики ПТК-30, требуя достроить дома и передать им права на квартиры. В конце 2019 года полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло упрекнул местные власти в плохих результатах по решению проблем дольщиков группы компаний ПТК-30.

Ни с одним из эпизодов обвинения отец и сын Коноваловы не согласились. Связаться с их защитниками не удалось. Основным свидетелем обвинения в судебном процессе выступит директор агентства недвижимости ПТК-30 Александр Воронков. Риэлтор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на основателей холдинга, дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Группа ПТК-30 объединяла несколько десятков фирм. В конце 2017 года холдинг оказался в сложной финансовой ситуации. «Темные силы, которым не нравится стабилизация компании», пытаются сеять панику среди инвесторов и дольщиков, заявлял тогда Владимир Коновалов. В январе 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства трех компаний, входящих в ПТК-30: ООО «ПТК „Стройинвест“», ООО «Партнер-инвест» и ООО «Инвестком». В апреле 2019 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства в отношении Владимира Коновалова. Инициатором выступил Сбербанк, который предъявил Коновалову-старшему к взысканию долг в размере 239,2 млн руб. В августе того же года суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банк­ротстве Антона Коновалова, задолжавшего кредитному учреждению 777 млн руб.

Константин Воронов