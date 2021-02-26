Подсчет окончен

Пандемия и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках привели к тому, что совокупный дефицит региональных бюджетов в Сибири по итогам 2020 года составил 74 млрд руб. против 15 млрд руб. профицита годом ранее. Улучшить результат удалось только аграрному Алтайскому краю, бюджет которого вышел в плюс с 5,3 млрд руб. профицита. Худший результат в Сибири показал Кузбасс, потерявший 17 млрд руб. на «угольном кризисе». Эксперты ждут затяжного выхода регионов из кризиса и роста долговых обязательств в 2021 году.



Общий дефицит бюджетов регионов Сибирского федерального округа (СФО) в 2020 году составил 74 млрд руб. против 15 млрд руб. профицита годом ранее, что привело к наращиванию долговой нагрузки регионов, сообщила „Ъ-Сибирь“ старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Гульназ Галиева. Совокупный долг сибирских регионов, по ее данным, в 2020 году вырос на 20,8% — до 333,8 млрд руб. Больше всего его увеличили Кузбасс (+85,9%), Иркутская (+74,8%) и Томская (+30,6%) области. При этом Красноярский край в пандемийный год сократил объем обязательств на 5,6%, а Алтайский край продемонстрировал стабильность, отмечает эксперт. В целом, по ее данным, СФО формирует около 10% совокупных доходов и расходов всех регионов страны.

По оценкам эксперта группы региональных рейтингов АКРА Максима Першина, наибольшее снижение налоговых и неналоговых доходов (ННД) в 2020 году произошло в регионах СФО, связанных с добычей полезных ископаемых. По его данным, в Кузбассе ННД снизились на 19%, в Хакасии — на 15%, в Красноярском крае и Томской области — на 8%. «Неблагоприятная конъюнктура на рынках сырья в первой половине 2020 года привела к снижению прибыли добывающих компаний и уменьшению поступлений по налогу на прибыль в бюджеты этих регионов»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ господин Першин. В остальных сибирских регионах, говорит он, в 2020 году либо снижение ННД было незначительным, либо, несмотря на пандемию и ограничительные меры, этот показатель даже увеличился.

«Сельскохозяйственный сектор оказался одним из наиболее устойчивых и продемонстрировал рост на 1,5% к уровню 2019 года, так как во время пандемии практически не прекращал работу»,— отмечается в исследовании агентства. Согласно рейтингу АКРА, Алтайский край стал единственным сибирским регионом, который в 2020 году перешел от дефицитного бюджета (–241 млн руб. в 2019 году) к профицитному (+5,3 млрд руб. в 2020 году). Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в правительстве Алтайского края, доходы региона выросли на 25% (до 134,3 млрд руб.), расходы — на 20% (до 128,9 млрд руб.), ННД поступили в сумме 60 млрд руб., что на 4% больше, чем в 2019 году.

По данным АКРА, в 2020 году стали дефицитными Омская область (–1,79 млрд руб.) и Республика Алтай (–609 млн руб.). Худший среди регионов Сибири результат в рэнкинге агентства по уровню дефицита/профицита бюджетов 2020 года показал Кузбасс, оказавшийся на 83-й строчке из 85. В РФ с худшими показателями, чем Кузбасс, закончили год только Москва и Московская область. Как уточнил „Ъ-Сибирь“ министр финансов Кузбасса Игорь Малахов, консолидированный бюджет региона по итогам 2020 года исполнен с рекордным дефицитом 41,7 млрд руб., госдолг области в итоге вырос на 28,6 млрд руб. и на начало января составлял 61,8 млрд руб. «В условиях борьбы с пандемией и содействия восстановлению экономической активности Кузбасс вынужден проводить бюджетную политику, направленную на финансирование антикризисной программы, укрепление системы здравоохранения, а также ускоренное доведение средств на строительство объектов в рамках нацпроектов и подготовку к празднованию в 2021 году 300-летия Кузбасса»,— пояснил господин Малахов. Снижение ННД в 2020 году министр связывает с затяжным кризисом в угольной отрасли (по итогам 2020 года налоговые платежи от угольных предприятий сократились на 17 млрд руб., или на 40% к 2019 году) и с замедлением экономической активности в несырьевых отраслях экономики из-за «коронавирусных» ограничений.

Для покрытия дефицита регионы в 2020 году привлекали коммерческие и бюджетные кредиты, а также все, кроме Алтайского края, Республики Алтай и Тувы, размещали облигации. Из облигационных зай­мов сформированы от 8 до 70% обязательств регионов, отмечает госпожа Галиева. Агентство «Эксперт РА» отмечает в числе регионов, которые в 2020 году вернулись после длительного отсутствия на облигационный рынок, Омскую область. Министр финансов Омской области Вадим Чеченко уточнил „Ъ-Сибирь“, что в 2020 году регион разместил бонды на 5 млрд руб. и такой же объем запланировал на 2021 год. «Решение о том, будут ли выпускаться ценные бумаги, минфин примет с учетом ситуации на фондовом рынке. Если выгоднее будет привлекать кредиты, то размещение не будем производить»,— пояснил он. В целом господин Чеченко назвал исполнение бюджета 2020 года успешным с точки зрения долговой политики, так как «существенного роста нагрузки удалось избежать». При этом министр отмечает, что прирост расходов на 23,5% стал рекордным для региона.

Основным фактором, определяющим расходы и дефициты региональных бюджетов в 2021 году, считают в АКРА, станет продолжение реализации нацпроектов, софинансирование которых обеспечивают регионы. «Законы о бюджете на 2021 год у всех регионов СФО, кроме Омской области, предусматривают исполнение бюджетов с дефицитом. Кроме того, с 2021 года возобновляются погашения бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета»,— отмечает Максим Першин. Он полагает, что основным источником финансирования дефицита в 2021 году станут банковские кредиты и облигации. Наиболее крупные чистые заимствования путем выпуска облигаций, по его данным, планируются в Красноярском крае (9,7 млрд руб.), в Томской (5,5 млрд руб.) и Новосибирской (5 млрд руб.) областях. Рост задолженности по банковским кредитам, по информации господина Першина, запланирован во всех регионах СФО, кроме Омской области; наибольший рост ожидается в Кузбассе (+25,5 млрд руб.) и Иркутской области (+12,7 млрд руб.). Эксперт полагает, что так как в конце года ситуация на сырьевых рынках стабилизировалась, то в 2021 году можно ожидать роста доходов в добывающих регионах.

По мнению Гульназ Галиевой, так как регионы закладывают в бюджет 2021 года дефициты, это повлечет за собой продолжение наращивания долга, хоть и не такими стремительными темпами, как в прошлом году. Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин ожидает, что ситуация с дефицитом бюджетов регионов в 2021 году если и улучшится, то показателей, которые были до 2020 года, достигнет только в пятилетней перспективе: «Мы вышли из профицитного периода, и впереди несколько лет с дефицитным бюджетом. Это означает рост долга. У кого-то остатки есть, но большая часть уже потрачена в 2020 году, и в 2021 году источниками финансирования будут заемные средства».

Дарья Решетникова