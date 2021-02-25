Глава комитета транспорта Курской области подал в отставку

Владимир Муравьев, с июля 2019 года возглавлявший комитет транспорта и автодорог Курской области, покинул пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Там уточнили, что господин Муравьев уволился по собственной инициативе, он перестанет исполнять свои обязанности с 26 февраля. Причины ухода чиновника не уточняются. С 27 февраля исполнять обязанности председателя комитета будет зампред комитета транспорта и автодорог Курской области Сергей Солдатенков.

До того, как стать председателем регионального комитета транспорта, Владимир Муравьев в течение года возглавлял областное казенное учреждение «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области». До этого он работал в структуре Росавтодора, начальником ФКУ «Севзапуправдор».

Валерия Розбот