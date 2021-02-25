На Урале мужчину в розыске задержали через «ВКонтакт» и TikTok

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области с помощью социальных сетей задержали осужденного за кражу мобильного телефона мужчину, который скрывался от наказания.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН, ранее Качканарский городской суд приговорил его к исправительным работам с удержанием 5% в доход государства за грабеж (ч. 1, ст. 161 УК РФ). Мужчина указал в личном деле неверный адрес проживания и скрылся, говорится в сообщении. В декабре его объявили в розыск.

Сотрудники ФСИН нашли его в социальной сети «ВКонтакте». Под именем девушки они с ним познакомились. «В переписке он неоднократно хвастался своими роликами в TikTok. Сотрудники отдела розыска вели с ним переписку целый месяц, после чего осужденный пригласил "девушку" приехать к нему в гости в село Некрасово Белоярского района»,— сообщила пресс-служба ведомства. Мужчину задержали на автобусной остановке, где он должен был встретить «девушку».

Теперь наказание в виде исправительных работ будет заменено шестью месяцами колонии общего режима, уточнили в пресс-службе ГУФСИН.

Михаил Мананников