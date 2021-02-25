В Адыгее прививку от коронавируса сделали более 9 тысяч человек

В Республике Адыгея организовано 30 пунктов вакцинации населения, прививку от коронавирусной инфекции сделали 9,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба правительства республики. Всего в регион поступило 14 тыс. дозы вакцины Спутник V.

По оценке главы республики Мурата Кумпилова, эпидемиологическая обстановка в регионе улучшается, но сохраняется угроза распространения инфекции, в том числе новых опасных штаммов. «Удержать эпидситуацию на контроле и не допустить новых всплесков заболеваемости поможет вакцинация. Важно, чтобы это понимали жители республики и в соответствии с показаниями врачей сделали прививку», – отметил Мурат Кумпилов.

Анна Перова, Краснодар