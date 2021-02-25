В Ярославле спецмашины чистят от снега трамвайные пути

В Ярославле в связи с обильным снегопадом на дневную очистку трамвайных путей вышли специальные снегоуборочные машины, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что обычно с помощью этой техники трамвайные пути очищаются от снега в ночное время.

По словам начальника цеха эксплуатации трамваев трамвайного депо ОАО «Яргорэлектротранс» Андрея Горлова, снегоуборочные машины выезжают по ночам, так как в это время на дорогах нет большого транспортного потока.

«Во время сильных снегопадов снег налипает на рельсы, трамваи начинают буксовать. Подключаемся к уборке днем. Также в дневное время чистим депо, так как ночью оно заполнено трамваями»,— отметил господин Горлов.

Он уточнил, что в трамвайном депо имеется три снегоуборочные машины. Обычно в ночную смену с очисткой трамвайных путей справляется одна такая машина. Сегодня из-за сильного снегопада на линии вышли все три снегоуборщика.

Антон Антонов