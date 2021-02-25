ОЭЗ «Липецк» вложит 200 млн рублей в газификацию

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Липецк» получила техусловия для подключения проектируемого газопровода-отвода и газораспределительной станции на елецком участке зоны. Объем вложений — около 200 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. В рамках проекта планируется также будет произведена реконструировать действующую сеть для присоединения к проектируемой ГРС, уточнили в пресс-службе. Сейчас пропускная способность существующей ГРС составляет 10 тыс. куб. м в час, после проведенных работ она вырастет до 30 тыс. куб. м в час.

Необходимость увеличения объемов газа в пресс-службе администрации региона связывают с приходом в 2020 году «ряда инвесторов с энергоемкими производствами»: АО «АСК», ООО «Анева», ООО «Август Логистика» и строящихся ООО «Сингента Продакшн», ООО «КВС», ООО «Байер Елец продакшн».

Отметим, что ОЭЗ регулярно вкладывается в инфраструктуру. Так, в прошлом году под мощности новых резидентов и расширение производства уже существующих было заложено 18 км сетей газопровода за 400 млн руб. на грязинской площадке ОЭЗ.

Валерия Розбот