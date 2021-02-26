Преступление как наказание

Вчера Федеральная служба исполнения наказаний объявила о девяти уголовных делах, возбужденных по итогам проверок жалоб о пытках и насилии в колониях и следственных изоляторах Иркутской области, фигурантами которых являются как сотрудники учреждений, так и осужденные. А глава ведомства Александр Калашников сообщил о 75 пострадавших в результате издевательств и о том, что установлено более 40 человек, причастных к насилию. Комиссия ФСИН ведет в Иркутской области проверку с середины января. Ранее сообщалось об одном уголовном деле, возбужденном в результате инцидента в СИЗО-1 Иркутска, после которого подвергшийся насилию 29-летний осужденный стал инвалидом. Правозащитники требуют отставки руководителя ГУ ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова.

О том, что в ходе проверок в учреждениях исполнения наказаний Иркутской области возбуждено уже девять уголовных дел, вчера сообщила пресс-служба ФСИН России. Их оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН. Как сообщается, в числе фигурантов как сотрудники системы исполнения наказаний Иркутской области, так и подозреваемые, обвиняемые и осужденные. «Кроме того, представители ФСИН выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — говорится в сообщении ведомства и отмечается, что в отношении них ведутся проверочные мероприятия. А в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15 организован прием по личным вопросам, в том числе и осмотр заключенных врачами на выявление возможных телесных повреждений.

Более подробную информацию вчера на круглом столе в Совете Федерации представил директор ФСИН Александр Калашников. Он заявил о 75 пострадавших от насилия в колониях и СИЗО в Иркутской области. Проверка установила, что к пыткам над заключенными причастен 41 человек. «Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки», — пообещал господин Калашников, которого цитирует РИА «Новости». Также он сказал, что в ходе проверки опрошено 1145 человек и установлено около 90 очевидцев насилия.

К ситуации подключилась уполномоченная по правам человека в РФ Наталья Москалькова. Она пообещала организовать государственную защиту пострадавшим от пыток и свидетелям, которые дают показания.

Напомним, 18 января ФСИН объявила о проверке колоний Иркутской области на предмет соблюдения прав человека и направила в регион своих сотрудников. Это было сделано после жалоб, которые в большом количестве поступали на работу учреждений исполнения наказаний. Сразу по приезду комиссии на время проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей руководители СИЗО-1 и ИК-6. Затем появилась информация об уголовном деле в отношении сотрудника СИЗО-1, который был задержан по делу об издевательствах над заключенным. В сообщении регионального СУ СКР говорилось, что он превысил свои должностные полномочия и в итоге в одной из камер следственного изолятора 29-летнему заключенному был нанесен тяжкий вред здоровью и он был доставлен в больницу. Позже стали известны и подробности инцидента: осужденный родом из Тувы подвергся сексуальному насилию. За помощью к правозащитникам обращалась его сестра, сообщившая, что ее брат стал инвалидом в результате пыток. На прошлой неделе начальник

СИЗО-1 Игорь Мокеев был уволен «по отрицательным мотивам». Еще один случай жестокого обращения с заключенным выявлен в ИК-6. Пострадавший также был доставлен в больницу в результате насилия сексуального характера со стороны другого осужденного.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области, уголовные дела касаются только СИЗО-1 и ИК-6. Руководитель ИК-6 с должности не уволен, а отстранен на время проверки. В пресс-службе не смогли дать оперативный комментарий о количестве задержанных по уголовным делам. Источник в СУ СКР по Иркутской области сказал, что задержанный в январе сотрудник СИЗО-1 сейчас находится под арестом.

Правозащитники проекта «Гулагу.нет» намерены добиваться отставки руководства регионального управления ФСИН. «В ближайшие дни мы будем поднимать вопрос об отставке начальника ГУФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова и предъявления ему обвинения в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями», — заявил 22 февраля в эфире «Эхо Москвы» руководитель проекта Владимир Осечкин.

Екатерина Еременко