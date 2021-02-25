В Екатеринбурге задержали обвиняемого в мошенничестве бывшего преподавателя омского университета

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге 37-летнего жителя Омска, который обвиняется в мошенничестве, сообщила пресс-служба УМВД по Омской области. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 90 млн руб. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 22 эпизодов мошенничества (ч. 4, ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 2015 по 2017 год мужчина под различными предлогами занимал деньги у своих знакомых, обещая вернуть их в назначенный срок и с процентами. После возбуждения уголовного дела он скрылся от полиции и покинул Омск. В феврале он был задержан в Екатеринбурге.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омского УМВД, во время совершения преступлений обвиняемый работал преподавателем Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ). По данным агентства, он предлагал некоторым знакомым инвестировать средства в якобы имеющийся у него бизнес, обещая им дивиденды от вложений. У других он брал в долг под проценты.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Мананников