В Ставропольском крае переход медучреждений в штатный режим работы планируется к апрелю

На Ставрополье медицинские учреждения, которые ранее были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом, планируется перевести в штатный режим работы к апрелю. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. Отмечается, что работа будет проходить в три этапа.

Как сказано в сообщении, к профильному режиму работы возвращаются краевой лечебно-реабилитационный центр в Ставрополе, Пятигорский межрайонный родильный дом, городская больница № 3 Ставрополя. Также перепрофилированные терапевтические койки районных и городских больниц будут принимать пациентов на долечивание. На первом этапе реструктуризации на «доковидный» режим работы перейдут 945 коек. Сейчас из «красной зоны» выведены 823 койки. Загруженность коечного фонда к крае составляет 70%.

«Возвращение коечного фонда к работе в штатном режиме в дальнейшем будет проводиться на основании постоянного мониторинга эпидемиологической обстановки. Кроме того, мы задействуем ранее использованные для лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом койки для их долечивания. Всего в районных и городских больницах будет 882 таких коек»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева