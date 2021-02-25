При пожаре на буровой установке ЛУКОЙЛа в ХМАО погиб рабочий

В ХМАО на буровой установке Имилорского месторождения НК «ЛУКОЙЛ» произошло возгорание, в результате которого погиб рабочий, сообщила пресс-служба СКР по ХМАО. Инцидент произошел 24 февраля в 9:30 утра.

По предварительным данным, при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика. Проверку по данному факту проводит сургутский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО.

В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» уточнили, что инцидент произошел во время выполнения работ по подземному ремонту скважины бригадой подрядной организации ООО «КРС-Евразия».

Ущерб окружающей среде не зафиксирован. Причина инцидента устанавливается.