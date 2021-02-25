Поезд из Нижнего Новгорода в Кисловодск начнет курсировать с 4 апреля

Новый скоростной пассажирский поезд сообщением Нижний Новгород – Кисловодск (№99/100) начнет курсировать с 4 апреля, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). Время в пути составит сутки и 14 часов.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 20:18, из Кисловодска — в 16:20. Сейчас стоимость билета на ближайший рейс в купе начинается от 3,7 тыс. в одну сторону, в плацкарте — от 3,3 тыс. в одну сторону.

Ранее доехать на поезде из Нижнего Новгорода в Кисловодск можно было только с пересадками.

Анастасия Еремина