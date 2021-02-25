В уголовном деле начальника краснодарской лаборатории судебной экспертизы появился новый эпизод

Начальник краснодарской лаборатории судебной экспертизы (ЛСЭ) Минюста РФ, в отношении которого расследуется дело о взятке и о шантаже в отношении эксперта, подозревается еще в одном эпизоде противозаконной деятельности, сообщило следственное управление СКР по краю.

По версии следствия, начальник лаборатории Геннадий Кутузов принуждал женщину-эксперта при проведении товароведческой экспертизы отказаться от ответов на поставленные вопросы и согласиться с выводами другого эксперта. Экспертиза была назначена в рамках уголовного дела о закупках медицинского оборудования в Крыму. Руководитель запугивал эксперта лишением лицензии якобы из-за ее низкой квалификации. Несмотря на давление, эксперт указала в заключении выводы, существенно отличающиеся от выводов другого эксперта. Впоследствии женщина была лишена права самостоятельно проводить судебные экспертизы по своему профилю, сообщили в СУ СКР. По этому эпизоду СУ СКР возбудило уголовное дело о принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения (ч.2 ст.309 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар