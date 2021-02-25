Подростка из Удмуртии осудили за нападение на бабушку и дедушку

15-летнего подростка из села Каракулино осудили за разбойное нападение на его бабушку и дедушку с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд назначил ему пять лет лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что днем 19 июля 2020 года подросток пришел из школы к бабушке и дедушке за деньгами, которые ему требовались для поездки в Сарапул. Застав их дома, подсудимый нанес пенсионерам несколько ударов по голове, после чего похитил 14,44 тыс. руб. и скрылся с места преступления. Потерпевших в экстренном порядке доставили в Ижевск с повреждением в области головы.