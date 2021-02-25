Участок трассы М12 в Татарстане построит «Волгадорстрой»

Строительством участка новой платной автодороги М12 на территории Татарстана и Чувашии протяженностью почти 41 км займется компания «Волгадорстрой». Об этом сообщает «Интeрфакс»,

Отмечается, что стоимость работ превысит 24,8 млрд руб. Компания «Волгадорстрой» стала единственным участником конкурса «Автодора» на проектирование и строительство данного участка трассы. Сам участок входит в состав 77-километрового седьмого этапа строительства трассы М12 (586663 км).

«Волгодорстрою» предстоит построить четырехполосную автодорогу с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Также в список работ входит строительство 14 мостов и путепроводов. Строительные работы необходимо завершить до конца 2023 года.

"Ъ-Казань"