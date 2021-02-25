Названа причина эвакуации 150 человек из «Парк Хауса» в Самаре

Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации 150 человек из ТЦ «Парк Хаус» в Самаре в четверг. Происшествие случилось в 11:53 (MSK+1) в Промышленном районе города на Московском шоссе, 81А. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений проведена эвакуация 150 человек, из них 18 детей»,– говорится в сообщении.

Установлено, что происшествие случилось на третьем этаже здания, в помещении кухни ресторана «Макдоналдс». Погибших и пострадавших нет. Учреждение возобновило работу.

Георгий Портнов