Инвестиции не основные

Администрация Перми рассказала депутатам думы о реализации инвестпроектов и проектов муниципально-частного партнерства в 2020 году. В бюджете города на инвестиционные расходы было заложено около 8 млрд руб. Исполнение составило 82%. Депутаты остались не удовлетворены докладом и поручили усилить работу по этому направлению. Думцы также предложили администрации установить четкие, прозрачные и стабильные правила для бизнеса.



Исполняющий обязанности первого замглавы Перми, начальник городского управления капитального строительства Виктор Агеев рассказал депутатам Пермской думы о реализации инвестпроектов и проектов муниципально-частного партнерства в 2020 году.

По словам господина Агеева, объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2020 года составил 74,7 млрд руб. Это выше, чем за аналогичные периоды 2018-го (60,9 млрд руб.) и 2019 года (70,5 млрд руб.). Из бюджетов всех уровней за 9 месяцев 2020 года Пермь получила более 8 млрд руб., что составляет 11,7% от общего объема инвестиционных вложений в экономику города.

Среди основных приоритетных инвестпроектов, реализующихся на территории города, Виктор Агеев назвал строительство многопрофильного медицинского комплекса (420 млн руб.), логистический почтовый центр (1,5 млрд руб.), гостиничный комплекс на ул. Окулова, 14 (1,5 млрд руб.), оздоровительный термальный комплекс «Termoland» (1 млрд руб.), открытый стенд для испытаний опытных двигателей ПД-35 (3,7 млрд руб.), строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов (5,1 млрд руб.), производственный комплекс серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей (10,7 млрд руб.).

Виктор Агеев добавил, что в 2020 году впервые был заключен договор о муниципально-частном партнерстве. В рамках договора ООО «Спортивная инфраструктура» готово построить, эксплуатировать и содержать спортивный комплекс по ул. Звонарева, 1а, в Мотовилихинском районе Перми. А муниципалитет на безвозмездной основе получит в пользование объект для проведения тренировок и официальных спортивных мероприятий.

Спортивный комплекс будет включать в себя не менее двух теннисных кортов, массажный кабинет, взрослые и детские раздевалки, благоустройство территории. Планируемый объем инвестиций — 73,1 млн руб. Срок действия соглашения — 12 лет.

В Перми реализуется также четыре концессионных соглашения с участием муниципального имущества. Это соглашение с ООО «Новогор-Прикамье» по строительству и модернизации инфраструктуры, АНОО ЦРР «Золотой ключик», НОУСПО «Прикамский современный социально-гуманитарный колледж» и ООО «Пермская сетевая компания».

Инвестиции из бюджета Перми в 2020 году, по словам Виктора Агеева, составили 8 млрд руб. «Это в полтора раза больше, чем в 2019 году (5,4 млрд)»,— отметил руководитель городского УКСа. Исполнение инвестиционных расходов в 2020 году — 82%. «Это, конечно, недостаточно, но на 14,3% выше, чем в 2019 году»,— подчеркнул Виктор Агеев.

Депутат Илья Лисняк поинтересовался, в каком формате в Перми будет реализован проект по строительству крематория. «Сначала мы долго и мучительно искали инвестора. Затем вроде решили строить за счет бюджета. Потом инвестора нашли, но до реализации соглашения дело так и не дошло. В прошлом году депутатам снова сказали, что строительство будет вестись за бюджетный счет. Но сейчас снова появилась информация о поисках инвестора. Это окончательное решение?» — спросил господин Лисняк.

Виктор Агеев ответил, что сейчас идут переговоры с потенциальным концессионером. «В марте должна быть представлена финансовая модель. Предполагаем, что в течение года соглашение будет заключено и концессионер выйдет на объект»,— пояснил замглавы Перми.

Депутат Владимир Манин поинтересовался перспективами второй очереди реконструкции площади Восстания. «В этом году решения по данному объекту пока нет»,— ответил замглавы Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич.

Председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник сообщила, что в 2020 году администрацию шесть раз штрафовали за отсутствие пожарных водоемов, и спросила, когда они будут построены. «В 2020 году откорректировали проектно-сметную документацию, и предполагаем, что недостающие объекты будут построены в этом году»,— пояснил Виктор Агеев.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова отметила, что для повышения инвестиционной привлекательности в городе должны появиться понятные и стабильные правила для бизнеса. «Последнее время город ведет очень непоследовательную градостроительную политику, правила благоустройства меняются, в том числе и из-за политической конъюнктуры, постоянно меняются условия контрактов для перевозчиков. Для того чтобы бизнес участвовал в муниципально-частном партнерстве, реализовывал проекты, в городе должны быть установлены четкие, прозрачные и понятные правила. Бизнесу нужны гарантии»,— заявила депутат.

Председатель думского комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Сергей Богуславский остался не удовлетворен представленной мэрией информацией. «Вопросы, которые задают депутаты в рамках этого ежегодного доклада, к сожалению, так и остаются без ответов»,— заметил депутат.

«Я бы мог согласиться с Виктором Геннадьевичем (Агеевым.— „Ъ-Прикамье“), что городу не нужны единый центр управления инвестициями и другие нововведения. Но нам предстоит реализация инвестпроектов к 300-летию Перми в размере примерно 10 млрд руб. ежегодно. А у нас неисполненные средства перетекают с прошлого года. При таком подходе боюсь, что через год ситуация не изменится»,— добавил Сергей Богуславский.

Временно исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин также призвал усилить работу по городским проектам. «Курс на развитие государственно-частного партнерства в нашем регионе продолжается. И мы должны на него ориентироваться, искать партнеров-инвесторов, учитывая интересы жителей города, и выходить на крупные инвестпроекты»,— заявил Дмитрий Малютин. «Хотелось бы, чтобы в ответах на вопросы депутатов было больше конкретики и цифр»,— добавил депутат.

Константин Кадочников