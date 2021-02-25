Экспорт продукции из Ростовской области увеличился на 5% в 2020 году

В 2020 году экспорт продукции из Ростовской области увеличился на 5% по сравнению с 2019 годом. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По словам господина Папушенко, объем экспорта составил порядка $8,7 млрд руб. в 2020 году. «Объем валового регионального продукта по итогам прошлого года составил свыше 1,5 трлн руб.»,— также отметил он. Как отметил министр экономического развития, сейчас Ростовская область экспортирует товары в 140 стран мира. Ключевыми партнерами являются Турция, Украина и Китай.

Кристина Федичкина