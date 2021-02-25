Калейдоскоп в застройке не приемлем Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в текущем году в регионе начнет работу Институт развития градостроительства и городской среды

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

О необходимости создания института, который бы отстаивал интересы жителей Краснодарского края при проектировании новых строительных объектов, глава региона заявил на встрече с архитекторами, представителями науки и бизнеса в рамках международной строительной выставки YugBuild. «У нас сегодня много вопросов к качеству проектирования. Новые формы и архитектурные решения должны быть, но они не должны превращаться просто в калейдоскоп. Сейчас проектированием занимаются частные компании, нам нужен институт, которые будет отстаивать интересы горожан, а не только бизнеса. Для этого мы создаем краевой институт развития градостроительства, он должен начать работать уже в этом году, объединить архитекторов, инженеров, дизайнеров, общественников для разработки и сопровождения проектов развития городской среды»,– сказал губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, допущенные градостроительные ошибки очень часто приводят к серьезным потерям для бюджета. Например, в краевой столице, где несколько лет назад при создании новых микрорайонов не предусматривались участки для школ, сегодня приходится выкупать землю под будущие объекты по цене, превышающей само строительство.

«Городская среда должна быть сбалансирована. Нельзя сначала строить микрорайон, а только потом решать, как провести дорогу. Квадратные метры любой ценой не нужны. Прежде всего, надо думать, где будут учиться дети, в каком парке смогут отдыхать», – сказал Вениамин Кондратьев.

Сегодня в регионе уделяется повышенное внимание к комплексной застройке городов, это касается не только краевой столицы, но, в частности, и муниципалитетов, расположенных в курортной зоне. В прошлом году глава региона посетил несколько таких городов, в их числе Новороссийск. Здесь жителям города приходилось останавливать необдуманную застройку, через обращения в различные инстанции. «Если мы будем в ручном режиме останавливать такие стройки, не хватит никаких сил. Необходимо подойти системно к решению проблем и архитектурному облику города, разрешительным документам. Все должно быть прозрачно. Генплан Новороссийска должен появиться в интересах горожан, и правила землепользования и застройки должны быть понятными для всех», – рассказал после инспекции строящихся объектов Вениамин Кондратьев.

Работа в этом направлении уже дает результат. Так в январе 2021 года по поручению Вениамина Кондратьева принято решение остановить строительство двух новых литеров ЖК «Солнечный» в Геленджике. Дома находятся в микрорайоне Северный с уже высокой плотностью застройки. При этом здесь практически отсутствует социальная инфраструктура.

По поручению губернатора в регионе вносят корректировки в генпланы всех муниципалитетов. Например, из границ населенных пунктов исключают лесной фонд. Это позволит не допустить застройку лесов. Кроме того, в документах закрепляют все существующие зеленые зоны и предусматривают участки под новые. А также резервируют места под школы, детские сады, поликлиники.

Напомним, в 2019 году по инициативе Вениамина Кондратьева был принят закон, запрещающий капитальное жилищное строительство на расстоянии 500 метров от моря. «Эта работа – в интересах наших жителей и туристов, которые хотят отдохнуть и увидеть море и горы, а не оказаться на побережье в спальном микрорайоне. Если мы сейчас не остановим застройку прибрежной зоны, то через 50 лет люди будут смотреть на море только через забор», – ранее отмечал Вениамин Кондратьев.

Создание Института развития градостроительства и городской среды логичное продолжение той работы, которая предпринимается в Краснодарском крае для упорядочения застройки.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края