Задолженность за электроэнергию в Хакасии превышает 1,5 млрд рублей

Задолженность потребителей за электроэнергию в Хакасии превышает 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь». Основными должниками являются предприятия ЖКХ – на них приходится 796 млн руб. долгов. Ранее энергетиками совместно с региональными властями была разработана схема реорганизации сферы ЖКХ республики.

«Предполагалось изменить организационную

форму существующих ЖКХ, сделав их муниципальными казенными предприятиями,

что должно было помочь им справиться с грузом задолженности. Но ощутимых

результатов эти меры не принесли, поскольку 17 созданных МКП составляют

незначительную часть в общей массе должников-коммунальщиков», - сообщает компания.

Задолженность бюджетных организаций региона перед энергетиками превышает 26 млн руб. В тоже время в компании отметили, что «есть определенные положительные решения по своевременным расчетам: работают схемы взаимозачетов, переуступки долгов между бюджетными организациями и т.п.».

Весной 2019 года энергетики сообщали о более 500 млн руб. задолженности организаций Хакасии за поставленную электроэнергию. Планировалось, что правительство региона подпишет график реструктуризации задолженности и будет оплачивать текущие платежи предприятиям ЖКХ в стопроцентном объеме.

Анна Егорова