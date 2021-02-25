Власти Омской области отменили часть коронавирусных ограничений

В Омской области с 10 марта отменяются ограничения на работу гостиничных комплексов и аквапарков, сообщила пресс-служба правительства региона. Кроме того, со 2 марта в области разрешена конгрессно-выставочная деятельность.

«Мы понимаем, что расслабляться нельзя, поэтому режим повышенной готовности, масочный режим и самоизоляцию граждан старше 65 продляем до 1 апреля»,— сказал губернатор Александр Бурков.

По его словам, в регионе «стабильно держится более 30% свободных коек в «ковидном» фонде». В связи с этим планируется реорганизовать и вернуть к плановой помощи 291 место.

По данным местного оперштаба, с начала пандемии коронавирусом заболело более 40,6 тыс. человек, более 29,6 пациентов выздоровели, 1,2 тыс. жителей скончались.

Как сообщает «Интерфакс», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал регионы сохранять меры, введеные для противодействия распространению COVID-19. «Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе», - сказал он.

Глава минздрава считает, что нужно «очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений».

Екатерина Лукашевич