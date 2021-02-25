Космическим мониторингом охватят 1,7 млн гектара нижегородских лесов

Охват территории лесов Нижегородской области космическим мониторингом в 2021 году намерены увеличить в 2,5 раза – до 1,7 млн гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ведение космического мониторинга позволяет выявить и предотвратить незаконные рубки. Так, в 2020 году удалось выявить 182 таких случая.

Сейчас мониторингом охвачены 702 га нижегородских лесов в Варнавинском, Выксунском, Мухтоловском, Пижемском и Сосновском лесничествах. Как ранее сообщалось, со следующего года наблюдение начнут за лесами Арзамасского, Починковского, Разинского, Уренского, Павловского, Семеновского, Сергачского, Балахнинского и Вознесенского лесничеств.

Анастасия Еремина