Жители Удмуртии потратили на алкоголь 19,5 млрд рублей за 2020 год

За 2020 год население Удмуртии потратило на покупку алкоголя 19,5 млрд руб. Средние траты каждого жителя региона на обозначенную продукцию составили 1,08 тыс. руб. в месяц, сообщает Удмуртстат. Это больше, чем на покупку мяса (1,01 тыс. руб.), молочных продуктов (567 руб.), хлеба (510 руб.), кондитерских изделий (506 руб.) и лекарств (381 руб.).

По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком у жителей Удмуртии являются пиво и пивные напитки. За обозначенный период их продали в объеме 15,48 млн дкл (декалитров). Объем проданной водки составил 1,26 млн дкл, коньяка — 106 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта выше 25% — 99 тыс. дкл, винодельческой продукции — 903 тыс. дкл, в том числе 446 тыс. дкл вина.