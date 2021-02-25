Девелопер ритейл-парка во Фролах инвестирует в создание транспортной развязки в поселении

Екатеринбургский девелопер ЗАО «Форум-групп» и администрация Пермского муниципального района подписали дополнительное соглашение по привлечению внебюджетных инвестиций для строительства транспортной развязки в селе Фролы. Соглашение заключено в рамках инвестпроекта по транспортному и энергообеспечению ритейл-парка, который должен разместиться на территории поселения.

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, компания «Форум-групп» смогла получить технические условия на присоединение к федеральной трассе Пермь — Екатеринбург и Восточному обходу Перми. В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации. Стоимость разработки проекта составляет около 200 млн руб. Планируется, что выезды из Фролов на трассы будут построены до 2023 года. Закольцевать дороги предполагается в районе улицы 5-я Ферма. Строительные работы будут выполнены за счет средств инвестора.

Что касается будущего объекта «Форум-групп», то, как сообщил исполняющий обязанности главы Пермского района Владимир Ваганов, по последней озвученной ритейлером информации, рассматривается вариант строительства логистического комплекса, а не торговых площадей.

Напомним, в 2013 году компания «Форум-групп» выиграла на федеральных торгах участок во Фролах площадью 13 га под строительство торговых объектов. Стоимость площадки составляла 80,22 млн руб. Компания собиралась построить ТРЦ «Радуга-парк Пермь» общей площадью более 100 тыс. кв. м, с заявленной стоимостью в 6 млрд руб. В ТРЦ должны были разместить фэшн-галерею, гипермаркет продуктов и товаров для дома, кинотеатр и большую развлекательную инфраструктуру. Однако в 2018 году «Форум-групп» отказался от строительства ТРЦ «Радуга-парк». Девелопер уведомил местные власти, что ему не удалось договориться с Росавтодором о техусловиях подъезда к федеральной трассе. Компания намеревалась построить торговый центр формата «аутлет» площадью в десять раз меньше.