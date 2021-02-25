Минздрав Татарстана опроверг сообщение о смерти пациентки от прививки «Спутник V» В министерстве назвали точные причины трагедии

Министерство здравоохранения Татарстана опровергло информацию о смерти пациентки в Набережных Челнах от вакцины «Спутник V». «Причиной смерти послужило осложнение заболевания, не связанного с COVID-19. На момент проведения вакцинации противопоказаний не было»,— заявило министерство по итогам проверки.

Ее поводом послужил размещенный накануне из городских сообществ пост жительницы Набережных Челнов Юлии Волковой о том, что ее 67-летняя мать скончалась в результате вакцинации.

В сообщении регионального минздрава говорится, что пациентке сделали первую прививку 29 декабря «с соблюдением всех нормативов». С 1 февраля она находилась на стационарном лечении в Республиканском сосудистом центре Больницы скорой медпомощи, ее лечили консервативными методами. 8 февраля она умерла «на фоне тяжелого, нестабильного состояния» в результате «остановки сердечно-сосудистой деятельности». «Реанимационные мероприятия в течение 30 минут успеха не имели», — отмечается в сообщении пресс-службы минздрава.

В министерстве добавили, что причиной смерти пациентки стала «декомпенсация основного заболевания», то есть «нарушения нормального функционирования отдельного органа».

"Ъ-Казань"