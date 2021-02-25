Автобусы в Самаре пустили в объезд из-за коммунальной аварии на ул. Магистральной

Изменена схема движения ряда автобусов из-за аварийных работ на водопроводной линии холодного водоснабжения на ул. Магистральная, 9, в Самаре. Об этом в четверг сообщает городская администрация.

«Сегодня и до 20:00 (MSK+1) 26 февраля gо направлению “из города” автобусы маршрутов №№ 7, 75 вместо ул. Магистральной следуют по ул. Литвинова, Мелекесской и далее по своим обычным маршрутам»,– говорится в сообщении.

В этом же направлении автобусы №№ 27, 217, 229, 253 следуют по Зубчаниновскому шоссе, ул. Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по прежней схеме. По направлению «в город» схема движения не изменится.

Георгий Портнов