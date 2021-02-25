«Авангард» – «Салават Юлаев»: прогноз и ставки на матч КХЛ 25 февраля

25 февраля «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Арене имени Ляпкина» в Балашихе начнется в 19:30. Аналитики Фонбет дали свой прогноз на этот матч в нашем материале.

В какой форме «Авангард»

Омская команда набирает очки в 11 матчах подряд, выиграв 6 из 7 последних встреч, и идет на 2-м месте в Восточной конференции. Подопечные Боба Хартли победили «Локомотив» (4:2), минское «Динамо» (3:1), «Нефтехимик» (4:2), рижское «Динамо» (5:1), уступили «Барысу» (2:3 ОТ), обыграли «Сибирь» (3:0) и «Торпедо» (3:2 ОТ).

Спецбригады «Авангарда» эффективнее всех в лиге реализуют большинство (27,6%) и нейтрализуют меньшинство (88,3%).

В лазарете омичей находятся нападающие Илья Ковальчук, Иржи Секач и Наиль Якупов.

В какой форме «Салават Юлаев»

Победная серия уфимцев составляет 8 матчей. В феврале подопечные Томи Лямси дважды одолели рижское «Динамо» (5:4 Б и 3:1), «Амур» (4:0), «Ак Барс» (3:2) и «Куньлунь» (5:4). «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, отставая на 3 очка от «Авангарда» и на 1 очко опережая «Металлург».

Команда из Уфы удалялась меньше всего в своей конференции (474 штрафные минуты). У «Салавата» – второй показатель реализации лишнего в КХЛ (24,7%).

Центрфорвард Михаил Воробьёв и защитник Шахир Мухамадуллин пропустят матч с «Авангардом» из-за травм.

«Авангард» – «Салават Юлаев»: статистика личных встреч

Все три очные встречи этого сезона получились напряженными и завершились победами с минимальным преимуществом: «Салават» выиграл дважды (3:2 и 4:3 Б), а в последнем матче победил «Авангард» (6:5 ОТ). В 10 последних играх 6 раз выиграли уфимцы, 4 – омичи.

Прогноз экспертов на матч «Авангард» – «Салават Юлаев» 25 февраля

Каждая команда забьет меньше 3,5 гола за 1.90

После международного перерыва все претенденты на Кубок Гагарина включили энергосберегающий режим и тратили только необходимое количество сил в каждом из трех матчей. Встреча в Балашихе решит судьбу лидерства в дивизионе Чернышёва и 2-го места на Востоке, поэтому она пройдет в близком к плей-офф стиле и формате. Соперники не будут форсировать события, а сконцентрируются на надежной обороне и постараются разыгрывать до верного.

В последние полторы недели «Авангард» забивал максимум по 3 шайбы. Столько же хватило «Салавату» для победы в 2 из 3 матчей, а больше пропустил только аутсайдер Востока «Куньлунь». Вратари уже вошли в кубковый режим и в четверг не пропустят больше 3 голов.

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