Собственность и задолженность Кошкинского маслосырзавода выставили на продажу

Стартовали торги по реализации дебиторской задолженности и имущества АО «Маслосырзавод “Кошкинский”» в Самарской области. Прием заявок открыт до 23 марта. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В частности, реализуется оборудование и транспорт предприятия одним лотом за 104,8 млн руб. В список продаваемого имущество входят автоматическая установка для нарезки сыра, автоматический дозатор жира в потоке, системы вентиляции и автомобили «ГАЗ САЗ-3507», «Богдан 211040-82» и Chevrolet Cruze). Также лотом за 2,7 млн руб. выставлена продукция с этикетками и емкостями для хранения.

Помимо прочего, продается дебиторская задолженность маслосырзавода перед ООО «Молочная индустрия», ООО «Алев-Индустрия», АО «АЛЕВ», ООО «Алев-Сервис», ООО «Молпромсервис», ООО «Млечный путь», ООО «Пакман», ООО ПКО «СКЛ» и ООО «Торговый дом «Алев». Долг предприятия перед последней компанией превышает 517,3 млн руб. АО «Маслосырзавод “Кошкинский”» ранее был признан банкротом.

Георгий Портнов