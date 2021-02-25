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Госстройнадзор принял новый детский сад в Кировском районе Перми

Новый детский сад в Кировском районе Перми откроется в марте. Инспекция Госстройнадзора уже выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам. Об этом сообщает краевой минстрой.

Трехэтажное здание, расположенное на ул. Байкальской, 26а, рассчитано на группы для детей старше трех лет и две ясельные. В садике оборудованы студия звукозаписи, 3D-музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал. На территории расположена летняя эстрада для детских концертов для жителей района.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Стоимость работ превысила 160 млн руб.

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