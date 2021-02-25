Прокуратура на Урале проверит ферму из-за сообщений о содержании животных в антисанитарных условиях

Прокуратура города Лесного (Свердловская область) проверит ферму в поселке Чащавита после сообщений СМИ о ненадлежащем содержании крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали, что животные на ферме содержаться в антисанитарных условиях без воды и кормов. Прокуратура установила, что объекты недвижимости находятся в аренде у агрохолдингов «Алтай» и «Север». Сейчас специалисты в области животноводства выясняют обстоятельства содержания животных. По предварительным данным, некоторые коровы находятся в истощенном состоянии, коровник не чистили от экскрементов, есть вопросы к питьевому водоснабжению животных. По результатам проверки ведомство даст правовую оценку деятельности руководителей агрохолдингов.

Михаил Мананников