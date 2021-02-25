«Именно Carrera лежат в основе истории партнерства»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем интересны часы TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph и с чем связана коллаборация двух компаний.

Исполнительный директор TAG Heuer Фредерик Арно в день объявления начала стратегического партнерства с Porsche сказал: «У TAG Heuer и Porsche, несомненно, общая история и ценности, но что еще более важно — у нас общий подход. Как и Porsche, в душе мы революционеры и всегда стремимся к максимально высокой производительности.

Благодаря этому альянсу, спустя десятилетия тесного взаимодействия, произошло официальное партнерство TAG Heuer и Porsche: мы будем создавать исключительную продукцию для страстных поклонников обоих брендов, разделяющих наши ценности». Что ж, патетично и многообещающе.

Начало партнерства, разумеется, отметили часами TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph. Именно Carrera, как считают в брендах, лежат в основе истории их партнерства. И приводят следующую историю. Сын Фердинанда Порше, Фердинанд Антон Эрнст в 1948 году основал автомобильный бренд, который носит фамилию семьи. Через несколько лет в 1954-м в истории Порше была победа на знаменитой гонке La Carrera Panamericana. В честь этого свой самый мощный двигатель Порше назвал Carrera.

Правнук Эдуарда Хоэра Джек руководил семейной компанией на протяжении десятилетий. В 1963 году он создал свою «Карреру» — первый хронограф Heuer Carrera. Причем не просто хронограф, а гоночные часы — они позволяли пилотам быстро определять время на трассе. И это только часть совместной истории. В общем, тот случай, когда брендам не надо придумывать, почему — кроме маркетинга — они стали партнерами.