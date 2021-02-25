В Калмыкии гендиректор стройфирмы обвиняется в присвоении 13 млн рублей

В Калмыкии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Южная строительная компания». Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2016 год гендиректор компании заключил 43 договора долевого участия и получил от 35 граждан для строительства жилого многоквартирного дома деньги в размере более 95 млн руб., из которых свыше 13 млн руб. якобы присвоил и распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 29 млн руб. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Мария Шахрай