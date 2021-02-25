В мэрии Анапы утвердили новых руководителей трех управлений

Депутаты совета Анапы согласовали назначение новых руководителей для трех городских управлений, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Новым начальником управления по делам молодежи станет Алексей Николаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя. Главой правового управления станет Светлана Тарасова, имеющая более 20 лет стажа работы в органах внутренних дел. На должность начальника управления муниципального контроля согласована кандидатура Анастаса Соломонова, с июня 2020 года работавшего заместителем руководителя управления.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года руководители сменились еще в двух управлениях Анапы. Начальником отдела по делам несовершеннолетних назначена Галина Пивень, которая ранее возглавляла управление по делам молодежи, начальником управления образования – Людмила Позднеева.

Виктория Колганова