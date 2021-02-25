Свердловская область заняла четвертое место по количеству выданных микрозаймов

В январе 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области выдали более 68,4 тыс. кредитов, что на 24,6% больше, чем в январе прошлого года, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Регион занял четвертое место в России по количеству выданных микрокредитов.

На первом месте находится Москва, где в январе выдали более 97,9 тыс. микрозаймов, на втором — Московская область (87 тыс.), третье место занимает Краснодарский край (более 73,8 тыс.). По данным НБКИ, выдача микрозаймов в России вновь начала расти после снижения из-за карантинных мероприятий.

Кроме того, рост числа выданных микрозаймов связан с переходом МФО в интернет. «Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. В начале 2021 года она составляла около 70%»,— сказал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Михаил Мананников