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НИТЕЛ увеличил чистую прибыль почти в два раза в 2020 году

Чистая прибыль ПАО «Нижегородский телевизионный завод имени Ленина» (НИТЕЛ, Нижний Новгород) по итогам 2020 года составила 1,45 млрд руб., увеличившись в 1,9 раза по сравнению с уровнем предыдущего года. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка осталась на уровне прошлого года и составила 10,19 млрд руб. Дебиторская задолженность предприятия выросла с 4 млрд руб. до 4,37 млрд руб. (+9%), краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась в 2,2 раза до 5,9 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НИТЕЛ было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал предприятия составляет 62,4 млн руб. Основным видом деятельности является производство радиолокационной аппаратуры. Гендиректором предприятия является Сергей Самойлов. Собственниками завода являются физические лица.

Анастасия Еремина


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