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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку

но для ограниченной категории граждан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку (Азербайджан) и обратно, сообщили в пресс-службе компании. Рейсы будут выполняться по четвергам.

Улететь в Баку смогут лишь определенные категории граждан:

  • Сотрудники и руководители дипломатических представительств, консульств в Азербайджане и члены их семей;
  • Иностранные граждане, члены семей которых являются гражданами Азербайджана (супруги, родители или дети);
  • Иностранные граждане, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;
  • Иностранные граждане, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;
  • Иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Азербайджана.

«В Россию из Азербайджана могут вылететь граждане, которые имеют основание на въезд по постановлению Правительства РФ №635. Прибыть в аэропорт нужно не позднее, чем за 4 часа до вылета из Баку. ПЦР-тесты обязательны», — отметили в пресс-службе.

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