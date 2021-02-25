«Уральские авиалинии» запустят чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку но для ограниченной категории граждан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 11 марта начнет выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку (Азербайджан) и обратно, сообщили в пресс-службе компании. Рейсы будут выполняться по четвергам.

Улететь в Баку смогут лишь определенные категории граждан:

Сотрудники и руководители дипломатических представительств, консульств в Азербайджане и члены их семей;

Иностранные граждане, члены семей которых являются гражданами Азербайджана (супруги, родители или дети);

Иностранные граждане, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

Иностранные граждане, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане;

Иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Азербайджана.

«В Россию из Азербайджана могут вылететь граждане, которые имеют основание на въезд по постановлению Правительства РФ №635. Прибыть в аэропорт нужно не позднее, чем за 4 часа до вылета из Баку. ПЦР-тесты обязательны», — отметили в пресс-службе.