Проектирование ремонта «Дома Советов» в Перми оценили в 2,9 млн рублей

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило электронный аукцион на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на ремонт и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов», расположенного на ул. Ленина, 51, к современному использованию.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен разработать проект устройства наружной гидроизоляции и капитального ремонта наружных стен подвала, отмостки вокруг здания и мероприятий по благоустройству прилегающей территории (включая разработку раздела «Мероприятия по охране объекта культурного наследия»). Основные объемно-планировочные решения требуется сохранить без изменений. Пакет готовой документации, включающий эскизный проект, проект организации реставрации и сводный сметный расчет, необходимо представить заказчику до 4 октября 2021 года.

Максимальная цена контракта определена в 2,9 млн руб. Аукцион пройдет 19 марта.