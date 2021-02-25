В Ярославле будут судить мотоциклиста, сбившего на «зебре» пенсионерку

В Ярославле в суд передано уголовное дело в отношении 55-летнего мотоциклиста, сбившего на пешеходном переходе пенсионерку, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Согласно материалам дела, 17 марта 2020 года, мужчина, который управлял мотоциклом не имея водительских прав, передвигался в Ярославле по улице Мельничная. Мотоциклист не остановился на пешеходном переходе и произвел наезд на 85-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После совершения ДТП обвиняемый скрылся с места происшествия.

В пресс-службе УМВД отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила серьезную травму. У нее закрытый перелом плечевой кости.

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— пояснили в УМВД, отметив, что обвиняемый свою вину полностью признал.

Дарья Сабаева