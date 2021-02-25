АПК Алтайского края экспортировал на 30% больше продукции, чем было запланировано

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Алтайского края в 2020 году оказался на 30% выше целевых показателей и составил $340 млн США, сообщает правительство региона. Изначально регион предполагал экспортировать сельхозпродукции на сумму в $256,5 млн Объемы отгрузки также выше на 15% показателей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Лидером по стоимости и объемам отгрузок стал экспорт “прочей продукции” АПК, в 2020 году он увеличился на 38%. Основу составила продажа семян масличных и зернобобовых культур, макаронных изделий. В прошлом году было экспортировано 332 тыс. т продукции на сумму в $152,3 млн.

Также целевые показатели в регионе превышены по экспорту растительного масла — рост составил 26%, до $43,6 млн; продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — рост на 24%, до $81,1 млн; а также рыбы и морепродуктов (+ 33% до $3,2 млн).

Даниил Тарабукин