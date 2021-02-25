В Ижевске приостановили работу кафе по доставке суши за нарушение санитарных норм

Работу кафе по доставке суши по ул. Свердлова в Ижевске приостановили на 20 суток за грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель не обеспечили соблюдение требований ст. ст. 11, 17, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"»,— говорится в сообщении.